POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Bookholzberg +++ Mann wird leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Bookholzberg. Bei einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht am Dienstagabend, gegen 20:30 Uhr entstand Schaden von geschätzt 13.000 Euro. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer fuhr auf der Stedinger Straße in Ganderkesee in Richtung Berne und überholte einen vor ihm fahrenden Pkw, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Ein entgegenkommender 70-jähriger Autofahrer aus Schwanewede musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts ausweichen und prallte gegen den Mast einer Fußgängerampel. Bei dem Aufprall verletzte sich der 70-Jährige leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Von dem flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen Pkw handelt. Zeugen, die den Verkehrsunfall gesehen haben und Angaben machen können, setzen sich bitte mit der Polizei in Ganderkesee unter der Telefonnummer 04222-94460 in Verbindung.

