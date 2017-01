POL-DEL: Delmenhorst: Einbrecher flüchtet nach Tat in der Jägerstraße +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. Am Montagabend brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus an der Jägerstraße ein. Mit Bargeld flüchtete der Einbrecher gegen 18:45 Uhr aus dem Haus, was von einer Zeugin beobachtet werden konnte. Der Mann rannte in Richtung Elbinger Straße davon. Er soll sehr schlank und mit einer dunklen Jacke mit Fell bekleidet gewesen sein. Zudem habe er eine Jeans getragen und soll von westeuropäischer Erscheinung sein. Durch die Tat entstand Schaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell