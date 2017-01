POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Wardenburg +++ Einbruch in Bauwagen in Großenkneten +++ Drei Leichtvelretzte bei Unfall in Ganderkesee +++ 73-Jähriger kollidiert betrunken mit geparkten Autos

Delmenhorst (ots) - Wardenburg. Das Fenster eines Hauses an der Hunoldstraße hebelten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Freitagvormittag bis Montagnachmittag auf. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht gesagt werden. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, mögen sich bitte mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung setzen.

Großenkneten. Am vergangenen Wochenende hebelten unbekannte Täter die Haube eines Radladers auf, der an der Straße Am Brink abgestellt stand. Vermutlich mit dem aus dem Radlader erlangten Werkzeug hebelten der oder die Täter daraufhin die Tür eines in der Nähe stehenden Bauwagens auf. Aus diesem wurde offensichtlich nichts entwendet, es entstand jedoch Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung setzen.

Ganderkesee. Drei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag leicht verletzt. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Dötlingen war auf einem Feldweg unterwegs und beabsichtigte auf die Kimmer Landstraße zu fahren. Dabei übersah sie einen bevorrechtigten 38-jährigen Oldenburger, der die Kimmer Landstraße mit seinem Auto befuhr. Durch die Kollision wurde die 42-Jährige, ein 9-jähriges Kind in ihrem Pkw, sowie der 38-Jährige leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall wurde die Fahrbahn stark verschmutzt und von der Feuerwehr und der Straßenmeisterei wieder gereinigt. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 15.000 Euro.

Wildeshausen. Geschätzt 27.000 Euro Schaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagabend, gegen 22:30 Uhr. Betrunken kam ein 73-jähriger Autofahrer mit seinem Auto von der Straße Am Fillberg ab. In einer leichten Linkskurve kollidierte er mit drei dort abgestellten Pkw. Der Dötlinger verletzte sich bei dem Unfall leicht. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,39 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Der Pkw des 73-Jährigen sowie ein weiteres Fahrzeug waren anschließend nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell