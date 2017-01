POL-DEL: Delmenhorst: Zwei Einbrüche im Stadtgebiet +++ Zeugen gesucht +++ Zwie Frauen bei Brand eines Fernsehers leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. Bereits am frühen Freitagmorgen brachen bislang unbekannte Täter in ein Gebäude an der Oldenburger Straße ein. Vermutlich gegen 06:00 Uhr gelangten der oder die Täter in die Räumlichkeiten und konnten etwas Bargeld entwenden. Ein Zeuge bemerkte den Einbruch, da unter anderem seine Hunde anschlugen und die Täter zur Flucht bewegten. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte unter 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst.

Delmenhorst. In eine Wohnung am Annenheider Damm brachen bislang unbekannte Täter am Samstagabend, zwischen 20:40 Uhr und 21:30 Uhr, ein. Der oder die Täter entwendeten unter anderem Bargeld, Schmuck und einen Flachbildfernseher. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht genau fest. Zeugen, die am Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte beider Polizei Delmenhorst unter der Rufnummer 04221/15590.

Delmenhorst. In der Nacht zu Montag wurden zwei Frauen durch den Brand eines Fernsehgerätes leicht verletzt. Gegen 00:50 Uhr löste der Rauchmelder aus, woraufhin die 81-jährige Mieterin und ihre Tochter den qualmenden Fernseher mit einer Decke bedeckten und aus dem Mehrfamilienhaus Am Grünen Kamp trugen. Draußen brannte das Gerät komplett aus. Beide Frauen wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Am Gebäude entstand kein Schaden. Neben der Polizei waren ein Zug der Berufsfeuerwehr Delmenhorst und 16 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt worden.

