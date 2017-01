POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Vier EInbrüche im Landkreis +++ Zeugen gesucht +++ 35-Jähriger fährt in Ganderkesee gegen Ampel +++ 72-Jährige wird bei Unfall in der Silvesternacht leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Hude. Zweimal brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von Freitagvormittag bis Samstagmittag ein.Die Einbrecher drangen jeweils in ein Wohnhaus an der Hurreler Straße und am Schneersweg ein und durchsuchten die Räume. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, mögen sich bitte mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung setzen.

.

Großenkneten. In ein Wochenendhaus im Haschenbroker Weg gelangten unbekannte Täter im Laufe der vergangenen Woche. Aus dem Haus stahlen die Einbrecher unter anderem ein TV-Gerät. Der Schaden wurde auf ca. 800 Euro geschätzt. Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, mögen sich bitte mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung setzen.

.

Wardenburg. Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag in ein Wohnhaus an der Friedrich-Koopmann-Straße ein. Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Räume. Über das Diebesgut und die Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, mögen sich bitte mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung setzen.

.

Ganderkesee. Bereits am Freitagabend, gegen 23:50 Uhr fuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee auf der Schierbroker Straße in Ganderkesee/Hoykenkamp in Richtung Delmenhorst, als er mit seinem Fahrzeug ins Rutschen kam und gegen einen Ampelmast prallte. Der Fahrzeugführer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sein Fahrzeug war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. An der Ampel und dem Auto entstand Sachschaden von insgesamt geschätzt 10.000 Euro.

.

Wardenburg. Leicht verletzte wurde eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Silvesternacht. Gegen 01.30 Uhr befuhr eine 75-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Wardenburg den Marschweg und beabsichtigte geradeaus über die Oldenburger Straße in die Straße Am Glockenturm zu fahren. Dabei übersah sie eine bevorrechtigte 72-jährige Wardenburgerin, die mit ihrem Auto auf der Oldenburger Straße unterwegs war. Die 72jährige Frau wurde leicht verletzt, an den beteiligten Fahrzeugen entstand Schaden von geschätzt 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell