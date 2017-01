POL-DEL: Wardenburg, Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Delmenhorst (ots) - Am 01.01.2017, gegen 15:20 Uhr, ist es in Wardenburg im Ortsteil Tungeln zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 68jährige Frau aus Oldenburg befuhr mit ihrem Pkw Nissan Note die Oldenburger Straße von Wardenburg in Richtung Tungeln, als sie in einer leichten Linkskurve aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkommt und gegen einen Baum prallt. Sie wird in ihrem Pkw eingeklemmt und muss von der Feuerwehr mit schwerem Gerät freigeschnitten werden. Die Fahrzeugführerin wird schwerverletzt in ein Oldenburger Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle wurde für die Rettungs- und Bergemaßnahmen für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell