POL-DEL: Brand in Elsfleth am 01.01.2016, geg. 00:10 Uhr

Delmenhorst (ots) - In Elsfleth, Landkreis Wesermarsch, kam es am Neujahrsmorgen um 00:07 Uhr, zu einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Lerchenstraße. Gegenstände auf dem Balkon haben aus unbekannter Ursache Feuer gefangen. Es ist anzunehmen, dass eine Silvesterrakete versehentlich auf dem Balkon gelandet ist und das Feuer entfacht hat. Vor dem polizeilichem Eintreffen und dem Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits durch Nachbarn gelöscht worden. Die Bewohner (31 Jahre, männlich und 29 Jahre, weiblich) der betroffenen Wohnung waren nicht zu Hause. Weitere Wohnungen oder Personen waren nicht gefährdet. Die Schadenssumme ist bislang nicht bekannt.

