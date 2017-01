POL-DEL: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Delmenhorst am 01.01.2017, gegen 00:00 Uhr

Delmenhorst (ots) - In der Silvesternacht kam es gegen 00:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße, in Höhe des Netto-Marktes, in Delmenhorst. Bei dem Verkehrsunfall kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem 18-jährigen und einer 80-jährigen Pkw-Fährerin aus Delmenhorst. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss davon ausgegangen werden, dass der junge Mann auf der Fahrbahn Feuerwerkskörper anzündete als er von der Pkw-Fahrerin erfasst wurde. Der 18-jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und in ein Bremer Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell