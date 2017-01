POL-DEL: Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus in Delmenhorst am 01.01.2017, 00:30 Uhr

Delmenhorst (ots) - Zu einem Feuerwehreinsatz kam es in der Silvesternacht gegen 00:30 Uhr in Delmenhorst in der Pommernstraße. Im Rahmen der Feierlichkeiten gelangte eine Feuerwerksrakete auf einen Balkon im 6.OG eines Mehrfamilienhauses. Es kam zum Brand auf dem Balkon. Das Feuer griff auf die Wohnung über. Es kam zu Inventar- und leichten Gebäudeschäden. Glücklicherweise hielten sich die Bewohner zum Zeitpunkt des Brandes nicht in ihrer Wohnung auf. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell