POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Einbruch in Wohnhaus, PKW-Brand, Verkehrsunfälle

Delmenhorst (ots) - Ganderkesee - ED Wohnhaus -

Am 30.12.2016 zwischen 08.00 und 13.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter nach Zerstören einer Fensterscheibe Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße Weberwinkel in Ganderkesee. Die Täter durchsuchten das Wohnhaus. Zum Diebesgut und dem entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden.

Großenkneten-Ahlhorn - Pkw-Brand -

Am 31.12.2016 gegen 00.50 Uhr geriet auf der Vechtaer Straße in Ahlhorn ein Pkw mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Ein 54jähriger Mann aus Emstek war mit einer 51jährigen Mitfahrerin mit dem Pkw auf der Vechtater Straße unterwegs als der Pkw Opel in Brand geriet. Die Feuerwehr Ahlhorn wurde mit 20 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung eingesetzt. Der Pkw brannte völlig aus und wurde später durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ca. 8000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Groß Ippener - Verkehrsunfall -

Am 30.12.2016 gegen 12.40 Uhr ereignete sich auf der Kirchseelter Straße in Groß Ippener ein Verkehrsunfall, bei dem ca. 3000 Euro Schaden entstand. Ein 19jähriger aus der Samtgemeinde Harpstedt war mit einer gleichaltrigen Mitfahrerin auf der Kirchseelter Straße in Richtung Groß Ippener unterwegs. Der 19jährige kam in einer Rechtskurve auf glatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Pkw gegen einen Baum. Der Pkw VW wurde total zerstört; zum Glück blieben die Fahrzeuginsassen unverletzt.

Hatten-Kirchhatten - Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht -

Am 29.12.2016 zwischen 15.00 und 20.30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Kirchhatten, Hauptstraße, abgestellter Pkw VW Golf durch einen bislang unbkannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der VW wurde an der vorderen linken Seite beschädigt. Die Schadenhöhe wird auf ca. 500 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

