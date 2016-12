POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei EInbrüche in Großenkneten +++ Verkehrsunfall in Bookholzberg

Delmenhorst (ots) - Großenkneten. Zwei Einbrüche wurden der Polizei am Donnerstag gemeldet. Unbekannte Täter gelangten am Donnerstag, in der Zeit von 13.30 bis 18.10 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Rieskamp. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten persönliche Gegenstände. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. In der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag verschafften sich Täter Zutritt zu einem Holzhaus am Hengstlager Weg und entwendeten aus einem Lagerraum drei Aalreusen im Wert von ca. 300 Euro. Der Gesamtschaden wurde auf 800 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Einbrüchen in der Gemeinde Großenkneten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

.

Bookholzberg. Etwa 6000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag. Gegen 15.20 Uhr beabsichtigte ein 29-jähriger Autofahrer aus Apen von der Huder Straße nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Ein hinter dem 29-Jährigen fahrender Pkw-Fahrer wollte zur gleichen Zeit nach rechts einbiegen. Da ein nachfolgender 66-jähriger Oldenburger annahm, dass beide Fahrzeuge nach rechts abbiegen würden, setzte er zum Überholen an. Er kollidierte mit dem Wagen des 29-Jährigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell