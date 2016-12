POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Drei aufgefundene Räder ohne Besitzer +++ mit FOTO

2 weitere Medieninhalte

Delmenhorst (ots) - Wildeshausen. Drei am Dienstag "Am Umspannwerk" aufgefundene Fahrräder konnten bislang noch keinem Eigentümer zugeordnet werden. Eines der Räder ist ein Damenrad mit einem blauen Rahmen. Das aufgefundene Hollandrad der Marke Pointer hat einen grünen Rahmen und eine auffällige Klingel mit Blumenmuster. Am dem silbernen und blauen Herrenrad sind schwarze Schutzbleche und Griffe angebracht. Personen, die Hinweise zur Herkunft der Räder machen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 04431/941116 bei der Polizei in Wildeshausen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell