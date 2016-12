POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Wohnhaus in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Nordenham. In der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 16:00 Uhr und Dienstagmittag, 12:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Allensteiner Straße ein. Aus dem Gebäude entwendeten der oder die Täter unter anderem Bargeld und Schmuck. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/99810 bei der Polizei in Nordenham zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell