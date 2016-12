POL-DEL: Delmenhorst. Einbruch in Geschäft im Stadtgebiet +++ Fahrzeug aufgebrochen +++ Zeugen gesucht +++ Trunkenheitsfahrt

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. In einen Verkaufsraum an der Lange Straße gelangten Einbrecher in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen. Der oder die Täter entwendeten elektronische Geräte. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst.

Delmenhorst. Bislang unbekannte Täter schlugen am vergangenen Wochenende die Scheibe eines auf einem Betriebsgelände an der Nienburger Straße abgestellten Fahrzeuges ein. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht genau gesagt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst zu melden.

Delmenhorst. Augenscheinlich betrunken war ein 52-jähriger Delmenhorster am Montagabend mit dem Auto unterwegs. Auf der Groninger Straße wurde der Mann von Polizeibeamten angehalten. Er war aufgefallen, weil er in Schlangenlinien gefahren und mehrmals auf die Gegenfahrbahn gekommen war. Ein von ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Dem Delmenhorster wurde eine Blutprobe entnommen.

