POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 41-Jährige wird bei Unfall in Hude leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Hude. Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Hatten kam am Montagvormittag in einer Rechtskurve der Maibuscher nach links von der Fahrbahn ab. Ihr Pkw prallte gegen einen Baum und kam dann in einem zur Zeit nicht wasserführenden Graben zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin verletzte sich bei dem Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von geschätzt 1600 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell