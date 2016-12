POL-DEL: Einbrüche in Harpstedt und Delmenhorst-Adelheide

Delmenhorst (ots) - Einbrüche in Delmenhorst-Adelheide und Harpstedt

Am Morgen des 24.12.2016 hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Hauses an der Richthofenstraße auf und drangen in das Gebäude ein. Sie entwendeten Schmuck in bislang unbekanntem Wert.

Ebenso an Heiligabend, hier zwischen 10.00 und 13.15 Uhr, drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in Harpstedt ein. Hier erbeuteten die Täter neben Schmuck ein Laptop und ein Handy.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell