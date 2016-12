POL-DEL: PresseEinbruch in Hude

Delmenhorst (ots) - Am Freitag dem 23.12.2016 kam es im Laufe des Nachmittags in der Gemeinde Hude zu einem Einbruchdiebstahl. Bisher unbekannte Täter öffneten ein Fenster und drangen in das Einfamilienhaus an der Straße Am Geestrandgraben ein. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck.

