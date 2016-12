POL-DEL: Delmenhorst: Zwei Unfälle auf der Wittekindstraße +++ Unfall mit 30.000 Euro Schaden

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. Zwei Unfälle ereigneten sich am Donnerstag auf der Wittekindstraße. Schwer verletzte wurde eine Radfahrerin am Abend, gegen 18.45 Uhr. Die 49-jährige Delmenhorsterin überquerte aus Richtung der Bremer Straße kommend die Wittekindstraße. Dort stieß sie mit einem 49-jährigen Autofahrer aus Delmenhorst zusammen, der in Richtung Bremer Straße unterwegs war. Die Radfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug des 49-Jährigen entstand leichter Sachschaden. Einige Stunden zuvor, gegen 15:00 Uhr wurde eine 11-Jährige ebenfalls auf der Wittekindstraße leicht verletzt. Die junge Delmenhorstern saß auf dem Gepäckträger eines Fahrrads, das von einer 16-jährigen Delmenhorsterin gelenkt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr diese über einen Zebrastreifen. Ein 40-jähriger Autofahrer aus Gnarrenburg musste daraufhin ausweichen, konnte eine Kollision mit dem Gepäckträger aber nicht mehr verhindern. Die beiden Mädchen stürzten, wobei sich die 11-Jährige leicht verletzte. Bei dem Unfall entstanden nur leichte Sachschäden.

.

Etwa 30.000 Euro Schaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Donnerstagvormittag. Als ein 33-jähriger Delmenhorster sein Auto auf der Stedinger Landstraße aus Richtung Delmenhorst kommend abbremsen musste, erkannte dies eine nachfolgende 58-jährige Bremerin zu spät. Die Autofahrerin aus Bremen verletzte sich bei der Kollision leicht.

