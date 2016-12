POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrerin wird bei Unfall in Ganderkesee leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Ganderkesee. Leicht verletzt wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen, gegen 07:50 Uhr. Eine 47-jährige Delmenhorsterin wollte mit ihrem Auto von der Bergedorfer Straße in die Mühlenstraße abbiegen und übersah dabei eine 53-jährige Radfahrerin aus Ganderkesee. Die 53-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden von geschätzt 900 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell