POL-DEL: Delmenhorst: Hochwertige Fahrzeuge entwendet +++ Einbruch in Gaststätte +++ Nordmanntannen geklaut +++ Unfall mit einer Leichtverletzten

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. In der Nacht zu Mittwoch, zwischen 03:00 Uhr und 09:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei hochwertige Fahrzeuge aus dem Gebäude eines Kraftfahrzeughändlers an der Steller Straße. Durch den Diebstahl des grauen Audi A 6 und des schwarzen Jaguar XF entstand ein Schaden von geschätzt 35.000 Euro. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte unter 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst.

.

Delmenhorst. In eine Gaststätte an der Schulstraße brachen bislang unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen, zwischen 05:30 Uhr und 07:00 Uhr, ein. Der oder die Täter entwendeten Bargeld aus dem Gebäude. Die Höhe des durch die Tat entstandenen Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst zu melden.

.

Delmenhorst. Wieder wurden aus einem Verkaufsstand am Reinersweg Nordmanntannen entwendet. In der Nacht zu Mittwoch erbeuteten die bislang unbekannten Diebe 50 Tannen, wodurch ein Schaden von rund 1100 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Rufnummer 04221/15590 entgegen.

.

Delmenhorst. Eine 22-jährige Autofahrerin zog sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag leichte Verletzungen zu. Die junge Frau aus Ganderkesee fuhr auf der Stedinger Straße auf das Fahrzeug eines 42-jährigen Delmenhorsters auf. Dieser musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von rund 2500 Euro.

