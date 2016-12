POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbrüche in Wohnhäuser in Hude +++ Zeugen gesucht +++ Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer in Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Hude. Am Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser in den den Straßen Sonnenweg und Jahnstraße ein. In beiden Fällen wurde jeweils ein Fenster aufgehebelt, durch das der oder die unbekannten Täter in die Häuser gelangten. Es wurde Bargeld und Tabakwaren entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens liegt bei geschätzt 500 Euro. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in den tatbetroffenen Bereichen gemacht haben, mögen sich bitte mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung setzen.

Wildeshausen. Ein Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag leicht verletzt. Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Itzehoe befuhr die Gemeindestraße in der Wildeshauser Landgemeinde Holzhausen in Richtung Visbeker Straße. An der Einmündung übersah er einen 58-jährigen Radfahrer aus der Gemeinde Visbek, der die Visbeker Straße befuhr. Bei dem Unfall entstanden lediglich geringe Sachschäden.

