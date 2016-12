POL-DEL: Delmenhorst: Einbruch in Wohnhaus +++ Verkehrsunfall mit Leichtverletzter

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst. In ein Wohnhaus an der Straße Hinter der Ziegelei brachen bislang unbekannte Täter am Dienstagabend ein. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck. Durch die Tat entstand ein Schaden von geschätzt 800 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst zu melden.

Delmenhorst. Leichte Verletzungen zog sich eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen zu. Die 31-jährige Delmenhorsterin war auf dem Fußweg der Wildeshauser Straße in Richtung Autobahn unterwegs. Als sie die Einmündung zum St. Josef-Hospital überquerte, übersah eine 53-jährige Autofahrerin aus Uplengen beim Abbiegen die dort laufende 31-Jährige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell