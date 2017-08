POL-CUX: Sachbeschädigung u. Einbruchdiebstähle

Cuxhaven (ots) - Sachbeschädigung in Schiffdorf

Schiffdorf. Bislang unbekannte Täter randalierten am Montagnachmittag (07.08.2017) im Bereich Gewerbegebiet Schiffdorf. Sie beschädigten diverse Gegenstände und Gebäudeteile zweier Verbrauchermärkte. U.a. wurden ein Regenfallrohr abgerissen, das Gestell für die Einkaufswagen verbogen, die Plexiglas-Überdachung für Einkaufswagen beschädigt, ein Außenscheinwerfer an einem der Gebäude abgerissen.

Glasscherben und zerschmissene Alkoholflaschen wurden hinterlassen und verursachten intensive Aufräumarbeiten.

Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro.

Angaben zu den bislang unbekannten Tätern bitte an die Polizei Schiffdorf.

Einbruchdiebstähle

Hagen. Bislang unbekannte Täter drangen im Verlauf des Wochenendes durch Aufhebeln eines Fensters in das Büro einer Kindertagesstätte in Hagen ein und durchsuchten dieses nach geeignetem Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde steht derzeit nicht fest.

Hagen. Bislang unbekannte Täter gelangten in der Nacht zu Sonntag (06.08.2017) durch Aufhebeln eines Fensters in die Grundschule Hagen-Bramstedt. Es wurden diverse Räumlichkeiten und Ablagefächer durchsucht. Aus dem Sekretatiat wurde ein Laptop entwendet.

Loxstedt. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Dienstag unbefugt Zutritt zu einem Firmengelände in der Rudolf-Diesel-Str. in Loxstedt und drangen dort auf unterschiedliche Art und Weise in diverse Gebäudeteile ein. Aus den Gebäuden wurden Kabel aus den Wänden entwendet. Die Schadenshöhe steht nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell