POL-CUX: Mit Aluminium beladener gelber Sattelauflieger gestohlen

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Freitagfrüh wurde der Diebstahl eines gelben Sattelaufliegers festgestellt, der mit über 20 Tonnen Aluminium beladen war. Der Auflieger war auf einem Betriebsgelände an der Neufelder Schanze in Cuxhaven abgestellt. Wer Angaben zu dem Verbleib des gelben Aufliegers mit dem amtlichen Kennzeichen "OD-SR 1526" machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721/5730). Der Auflieger wurde vermutlich in der Nacht auf Freitag (03.02.2017) von einem noch unbekannten Fahrer an einen Sattelzug gekoppelt und entwendet.

