POL-CUX: Spiegel abgefahren - Fahrer flüchtete + 66-Jähriger fährt auf parkende Pkw auf - 22.000 Euro Schaden

Cuxhaven (ots) - Spiegel abgefahren - Fahrer flüchtete

Cadenberge. Am Dienstagmorgen (31.01.17) gegen 9:45 Uhr hatte ein Einwohner aus Hemmoor seinen Pkw Citroen gegenüber eines Autohauses in der Langenstraße in Cadenberge abgestellt. Als er eine halbe Stunde später wieder mit diesem losfahren wollte, musste er feststellen, dass ein bisher unbekannter Pkw gegen den Außenspiegel an der Fahrertür gefahren war. Der Spiegel wurde dabei total zerstört. Auch wurde die Beifahrertür zerkratzt. Das Verursacher setzte die Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Bei dem Pkw des Verursachers handelt es sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei um einen silberfarbenen Peugot. Ein Spiegel eines solchen Fahrzeugs konnte an der Unfallstelle sichergestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cadenberge unter der Telefonnummer 04777 / 8084840 oder beim Polizeikommissariat Hemmoor unter Tel.: 04771 / 6070 zu melden.

+++++++++++++++++

66-Jähriger fährt auf parkende Pkw auf - 22.000 Euro Schaden

Cuxhaven. Dienstagfrüh (31.01.2017) gegen 6:50 Uhr fuhr ein 66-jähriger Cuxhavener in der Haydnstraße aus unklarer Ursache auf einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Skoda auf. Dieser wurde gegen einen davor stehenden Hyundai geschoben. An allen drei Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 22.000 Euro. Der 66-jähriger Volvo-Fahrer blieb nach Polizeikenntnis unverletzt.

+++++++++++++++++

Weitere Mitteilungen aus dem Inspektionsbereich liegen hier derzeit nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell