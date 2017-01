POL-CUX: Kollekte aus Opferstock gestohlen

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Im Zeitraum zwischen Montagmorgen und Donnerstagfrüh (23.01.2017-26.01.2017) stahl eine noch unbekannte Person die Kollekte aus einem Opferstock in der Duhner Urlauberkapelle am Robert-Dohrmann-Platz. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der kleinen Kapelle bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Die Schadenhöhe liegt im zweistelligen Bereich.

