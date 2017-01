POL-CUX: Feder gebrochen - Pkw aus dem Verkehr gezogen + Drogen am Steuer

Cuxhaven (ots) - Feder gebrochen - Pkw aus dem Verkehr gezogen

Wingst (ost) Was zunächst wie eine Tieferlegung anmutete, stellte sich später als gravierender technischer Defekt heraus. Bei einer Kontrolle am Montag (23.01.2017) gegen 11:30 Uhr stellten Beamte der Polizei Hemmoor einen scheinbar tiefer gelegten Opel Corsa auf der B73, Höhe Wingst, fest. Der Wagen mit einem Kennzeichen aus dem Landkreis Rotenburg wies eine stark abgesenkte Vorderfront auf. Im Rahmen der Überprüfung wurde dann aber ein Defekt der vorderen Stoßdämpfer vermutet, so dass die Beamten den Wagen in einer nahe gelegenen Werkstatt überprüfen ließen. Auch die 28-jährige Fahrerin des Corsa staunte nicht schlecht, als sich herausstellte, dass die Feder des vorderen rechten Stoßdämpfers gebrochen war und sich bereits in das Innere des daneben liegenden Reifens zu bohren begann. Nur noch wenige Kilometer, und der Reifen wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geplatzt. Bei einer Geschwindigkeit von außerorts bis zu 100 km/h wären die Folgen unabsehbar gewesen. Der Opel wurde bis zum Abschluss einer entsprechenden Reparatur von den Beamten aus dem Verkehr gezogen.

++++++++++++++++++++++

Drogen am Steuer

Hemmoor (ost) Am Montagabend gegen 22:40 Uhr überprüften Beamte der Polizei Hemmoor den 20-jährigen Fahrer eines Pkw Audi auf der Zentrumstraße. Bei dem jungen Mann aus Hemmoor wurden Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung festgestellt, so dass ein Drogenvorstest durchgeführt wurde. Dieser wies Spuren des Cannabis-Wirkstoffes auf. Daher veranlassten die Beamten eine Blutprobenentnahme bei dem Heranwachsenden. Fraglich ist, wie lange der junge Fahrer seinen Führerschein abgeben muss. Er muss vermutlich nicht nur mit dem obligatorischen Fahrverbot von mindestens einem Monat rechnen. Die Führerscheinstelle ist in solchen Fällen auch berechtigt, einen Nachweis für die Drogenfreiheit des Fahrers zu verlangen, bevor sie den Führerschein wieder aushändigt.

