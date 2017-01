POL-CUX: Zwei Einbrüche in Hagen + Zeugenaufruf nach Unfallflucht erledigt - 15-Jähriger stellt sich

Cuxhaven (ots) - Zwei Einbrüche in Hagen

Hagen. Im Zeitraum zwischen Samstag- (21.01.2017) und Sonntagmorgen (22.01.2017) brachen noch unbekannte Täter ein Fenster eines ehemaligen Bauernhauses in der Ellhornstraße auf und konnten so in das Objekt gelangen. Bisher konnte kein Diebesgut festgestellt werden. Auch in der Straße "Grüner Weg" brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Hier verschafften sie sich am Samstag (21.01.2017) in der Zeit von 17 Uhr bis 21:15 Uhr durch eine Terrassentür Zutritt in das Haus. Die Täter dürften hier nach ersten Erkenntnissen vorgefundenes Bargeld und Schmuck entwendet haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten in Hagen oder zu dem oder den Täter(n) machen können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Schiffdorf (Tel.: 04706 / 9480) zu wenden.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht erledigt - 15-Jähriger stellt sich

Geestland. Am frühen Sonntagmorgen (22.01.2017) gegen 3.40 Uhr kam es in der Ortschaft Langen in der Leher Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Opel. Dieser wurde nicht unerheblich beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher mit seinem Pkw in Richtung Bremerhaven (wir berichteten). Inzwischen hat sich der jugendliche Unfallfahrer in Begleitung seines Vaters bei der Polizei gemeldet und den Verkehrsunfall eingeräumt. Der Jugendliche hatte die Abwesenheit seiner Eltern am Wochenende genutzt und unerlaubt auf den Wagen seines Vater zugegriffen, weil ihm "langweilig" gewesen ist und er nicht schlafen konnte. Aufgefallen war der Sachverhalt dem Vater, weil er sein stark beschädigtes Fahrzeug am Sonntagmittag bei seiner Rückkehr vorgefunden hatte. Zunächst war der Vater von einer Sachbeschädigung zu seinem Nachteil ausgegangen. Polizeibeamte aus Bremerhaven stellten dann die Beteiligung an dem Unfall in Langen fest. Den 15-Jährigen erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Zudem muss er mit einer Fahrerlaubnissperre der Fahrerlaubnisbehörde rechnen.

