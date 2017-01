POL-CUX: Kurzzeitig Vermisster tot aufgefunden + Einbrecher wurden durch Bewohner vertrieben

Cuxhaven (ots) - Kurzzeitig Vermisster tot aufgefunden

Beverstedt. Montagmorgen meldete ein Familienangehöriger einen 72-jährigen Verwandten aus Beverstedt als vermisst, als dieser sein Haus wie üblich gegen 7:30 Uhr verlassen hatte, aber bis kurz vor 10 Uhr noch nicht bei ihm in Loxstedt angekommen war. Kurz darauf fiel einem Autofahrer an einem Waldstück an der L 122 zwischen Kuhstedt und Altwistedt ein Pkw auf. Neben dem Pkw lag eine leblose Person. Es stellte sich heraus, dass es sich um den Vermissten handelte. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Hinweise auf Fremdverschulden haben sich bisher nicht ergeben. Die Polizei geht von einem Unglücksfall nach einem Sturzgeschehen aus.

Einbrecher wurden durch Bewohner vertrieben

Cuxhaven. In der Nacht zum heutigen Dienstag (17.01.2017) versuchten bisher unbekannte Täter gegen 3:05 Uhr, die rückwärtig gelegene Tür eines Einfamilienhauses in der Straße Siedelhof in Cuxhaven aufzuhebeln. Nachdem dieses nicht gelang, schlugen sie die Scheibe der Tür ein. Die Bewohner des Hauses machten, nachdem sie durch das Klirren aus dem Schlaf gerissen wurden, auf sich aufmerksam und auch der Hund der Familie schlug daraufhin an. Die Täter flüchteten. Im Zeitraum zwischen Montagmittag, 09.01.2017, bis zum gestrigen Montagmorgen, 16.01.2017, brachen unbekannte Täter die Tür eines Wohn- und Geschäftshauses in der Hauptstraße in Cuxhaven auf. Sie konnten so in eine Wohnung im 1. OG gelangen, entwendeten nach ersten Angaben jedoch nichts. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit den Einbrüchen im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721 / 5730) zu wenden.

Weitere Mitteilungen aus dem Inspektionsbereich liegen hier derzeit nicht vor.

