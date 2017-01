POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 14.01.2017

Cuxhaven (ots) - Bereich Cuxhaven Einbruch in ein Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 12. auf den 13. Januar, 18.30 bis 08.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter durch das Aufhebeln einer Tür in das Dorfgemeinschaftshaus ein. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven, Telefonnummer 04721/5730, zu melden.

Verkehrsunfall Otterndorf. Am Freitag, dem 13.01.2017, gegen 15.30 Uhr, bog die 75-jährige Fahrerin eines Pkw von der Cuxhavener Straße nach links in die Großen Ortsstraße ab und übersah dabei die 60-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde einem Krankenhaus zugeführt. Der Gesamtschaden wird auf 2100 Euro geschätzt.

Bereich Schiffdorf Fahren ohne Fahrerlaubnis Schiffdorf. Nachmittags am Freitag, den 13.01.2017, stellten Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf einen 36 Jahre alten Mann aus der Gemeinde Schiffdorf gleich zweimal in zwei Stunden am Steuer seines 7er BMW in Schiffdorf auf der K58 fest, obwohl dem Fahrer in 2007 seine Fahrerlaubnis unanfechtbar entzogen worden war. Bereits beim ersten Anhalten mit Frau und Kind im Fahrzeug wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Es wurden jetzt zwei weitere Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, das Tatfahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stade als Einziehungsgegenstand beschlagnahmt.

Bereich Hemmoor Sachbeschädigungen an Pkw

Hemmoor. An gleich zwei Fahrzeugen wurden am Donnerstag, zwischen 10.00 und 14.00 Uhr, auf dem Parkplatz des Gymnasiums Warstade, in Hemmoor die Außenspiegel beschädigt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Hemmoor, Telefonnummer 04771/6070.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hechthausen. Am frühen Freitagmorgen stellten Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor bei einer Verkehrskontrolle in Hechthausen fest, dass ein 41-jähriger Einwohner der Samtgemeinde Hemmoor mit einem Pkw ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Ebenso erwartet die Fahrzeughalterin ein Strafverfahren, da sie die Fahrt ohne Fahrerlaubnis zuließ.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Hemmoor. Am Freitag, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein Einwohner der Samtgemeinde Hemmoor mit seinem Pkw die Ostpreußenstraße in Hemmoor, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Dies stellten Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der zu einem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren führte. Dem Mann wurde bis zur Ausnüchterung die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfallflucht

Lamstedt. Als eine Bremerhavenerin am Freitag Mittag zu ihrem auf dem Parkplatz eines Möbelhauses abgestellten Pkw Dacia zurück kam, bemerkte sie an ihrem Fahrzeug einen Unfallschaden. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte ihren Pkw vermutlich beim Ausparken an der hinteren rechten Tür beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise bitte an die Polizei Hemmoor, Telefonnummer 04771/6070.

Bereich Geestland Glätteunfälle auf der A 27

Am frühen Freitagmorgen kam es auf der A 27 im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf, Fahrtrichtung Bremen, zu einem Glätteunfall. Bei Schneeregen verlor eine 33-jährige Bremerhavenerin die Kontrolle über ihren Honda und prallte gegen die Seitenschutzplanke. Am Freitagabend kam es dann zu einem Glätteunfall in der Gemarkung Schwanewede. Hier verlor eine 21-jährige Schwanewederin die Kontrolle über ihren VW und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Bei beiden Unfällen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell