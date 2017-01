POL-CUX: Trickdiebstahl in der Wingst

Cuxhaven (ots) - Am Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr gelangte ein unbekannter Mann unter einem Vorwand in das Wohnhaus zweier Bewohner in der Straße Brink. Im Gebäude ließ sich der Mann mehrere Gegenstände zeigen, da er angebliches Kaufinteresse hatte. Nachdem der Unbekannte das Haus verließ, stellten die Bewohner fest, dass mehrere Schmuckgegenstände entwendet wurden. Die genaue Schadenhöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hemmoor in Verbindung zu setzen.

Weitere Mitteilungen aus dem Inspektionsbereich liegen hier derzeit nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell