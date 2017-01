POL-CUX: Täter versuchten Tür aufzubrechen - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am gestrigen Dienstag (03.01.2017), im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr bis 17:30 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter, sich durch die Tür eines Mehrfamilienhauses in der Hamburg-Amerika-Straße Zutritt zu verschaffen. Dieses gelang jedoch nicht. Zeugen, die am gestrigen Tage verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721 /5730) zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell