POL-CUX: Lkw-Bergung verursacht Vollsperrung

Cuxhaven (ots) - Geestenseth. Am Montag (02.01.2017) kam es zwischen 11:15 Uhr und 12:45 Uhr zu einer Vollsperrung der L143 zwischen Geestenseth und Wehdel. Dort kam im Bereich des Bahnübergangs ein mit Heizöl beladener Tanklaster auf winterglatter Fahrbahn in Richtung Wehdel fahrend nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben neben dem Gleisbett. Glücklicherweise blieben die Tanks unbeschädigt. Der Lkw musste mit einem Autokran und schwerem Gerät geborgen werden. Der Schienenverkehr blieb weitgehend unbeeinträchtigt. Am Lkw entstand leichter Sachschaden. Der Fahrer blieb nach Polizeikenntnis unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell