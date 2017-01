POL-CUX: Männer vor Discothek mit Messer verletzt - 21-Jähriger in Haft + Tatverdächtige Sachbeschädiger nach Zeugenhinweisen gestellt u.a.

Cuxhaven (ots) - Männer vor Discothek mit Messer verletzt - 21-Jähriger in Haft

Cuxhaven. Sonntagfrüh gegen 6:20 Uhr gerieten mehrere junge Männer aus noch unklarer Ursache vor einer Discothek in der Holstenstraße in Streit. Im Verlauf des Streits wurden drei in Cuxhaven lebende Männer im Alter von 19 bis 23 Jahren durch Messerstiche verletzt. Der 23-Jährige erlitt dabei nach Polizeikenntnis lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 21 und 27 Jahren sollen zuvor auf einen 24-Jährigen eingeschlagen und -getreten haben. Die drei Opfer gaben an, dass sie dem am Boden Liegenden zu Hilfe kommen wollten, als einer der Männer mit einem Messer auf sie losgegangen sein soll. Der 27-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Der 21-Jährige, der zunächst vom Tatort geflüchtet war, konnte am Mittag in einem Pkw vorläufig festgenommen werden. Er wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls in anderer Sache in Haft genommen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

Tatverdächtige Sachbeschädiger nach Zeugenhinweisen gestellt

Loxstedt. Am 31.12.16 gegen 14:15 Uhr alarmierten aufmerksame Zeugen die Polizei, als sie einen Jugendlichen dabei beobacht haben, als dieser einen Kaugummiautomaten in der Straße "Auf dem Berge" mit einem Sprengsatz zur Explosion gebracht hat. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der jugendliche Täter flüchtete, wurde jedoch von einem Anwohner verfolgt, der den Aufenthaltsort des Jungen an die Polizei durchgab. Kurz darauf wurde der 14-Jährige gestellt und an seine Eltern übergeben. Die Beamten beschlagnahmten weitere nicht zugelassene Böller, die der Jugendliche mit sich führte, und leiteten ein Strafverfahren ein.

Kurz nach Mitternacht entstand durch einen selbstgebauten Silversterknaller erheblicher Sachschaden an einem BMW, der in der Poststraße in Cuxhaven abgestellt gewesen ist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Neujahrstag um die Mittagszeit stellten Polizeibeamte einen 30-jährigen Mann, der in Cuxhaven lebt. Ihm wird vorgeworfen, mit einem Böller einen Briefkasten der Deutschen Post AG in der Rathausstraße gesprengt zu haben. Der Mann wurde von mehreren Zeugen bei der Tat beobachtet. Sie alarmierten die Polizei.

Schüsse vom Balkon

Loxstedt. Anwohner meldeten gegen 20.00 Uhr, dass auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Fasanenstraße ein Mann mit einer Schusswaffe schießen solle. Die Polizei konnte in der Wohnung des Mannes eine Schreckschusspistole sicherstellen, die auf einem Tisch lag. Die vier anwesenden Männer gaben an, dass die Waffe niemanden aus der Gruppe gehören würde. Die Schusswaffe wurde sichergestellt und waffenrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Betrunken verunfallt und geflüchtet

Ein 31 Jahre alter Mann befuhr am 31.06.16 gegen 21 Uhr mit seinem Pkw die Lange Straße in Bramel und bog nach rechts in die Straße Gunort ein. Er verlor vermutlich auf Grund seiner Alkoholisierung (über 0,6 Promille) und aufgrund unzureichender Reifenprofiltiefe die Kontrolle über seinen Wagen. Der kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Findling und kam an einer Mauer zum Stillstand. Der Unfallverursacher blieb unverletzt und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Kurz darauf wurde er ermittelt.

Weitere Mitteilungen aus dem Inspektionsbereich liegen hier derzeit nicht vor.

