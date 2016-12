POL-CUX: Einbrecher schlägt Scheibe ein ++ Alkoholisierter Fahrradfahrer war zur Festnahme ausgeschrieben

Cuxhaven (ots) - Einbrecher schlägt Scheibe ein

Cuxhaven-Altenwalde. Zwischen dem 25. und 27.12.2016 entwendeten Unbekannte einen an einer Wand angebrachten Tresor in einem Gebäude an der Hauptstraße. Durch das Einschlagen einer Scheibe verschafften sie sich Zugang. Schadenshöhe ca. 2500 Euro.

Alkoholisierter Fahrradfahrer war zur Festnahme ausgeschrieben

Cuxhaven. Ein 50-jähriger Cuxhavener fährt am gestrigen Dienstag um 18.45h mit einem Fahrrad und wird an der Kreuzung Südersteinstr./Wernerstr. kontrolliert. Die Beamten stellen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Fahrradfahrer zur Festnahme ausgeschrieben ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell