POL-CUX: Scheibe eingeschlagen und vermtl. Schmuck entwendet

Cuxhaven (ots) - Einbrecher schlägt Scheibe ein

Beverstedt. Mindestens ein bisher unbekannter Täter schlug am gestrigen Mittwoch in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Deelbrügger Straße ein. Nachdem der bzw. die Täter so in das Haus gelangten, durchsuchten sie diverse Räume und konnten vermutlich Schmuck erbeuten. Zeugen, die in den letzten Tagen, insbesondere am gestrigen Mittag, in Beverstedt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Schiffdorf (Tel.: 04706 / 9480) zu wenden.

