POL-H: Neue Leiterin in der Pressestelle der Polizeidirektion (PD) Hannover

Hannover (ots) - Kerstin Kornettka wird das neue Gesicht der Pressestelle der PD Hannover. Die 52-Jährige tritt ihre Arbeit am 1. September an und ist künftig mit ihren zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowohl für die Pressearbeit als auch für den Bereich Social Media in der Behörde verantwortlich.

Nach ihrem Abitur hat Kerstin Kornettka ein Germanistikstudium an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main absolviert und 1990 erfolgreich mit ihrem Magister abgeschlossen.

Anschließend wechselte Kornettka in die Medienwelt und sammelte Erfahrungen in verschiedenen Bereichen. Nach einem Volontariat bei einem Radiosender arbeitete sie sowohl als Redakteurin und Redaktionsleiterin sowie als Produzentin für verschiedene Fernsehsender und TV-Produktionsfirmen, aber auch in den Bereichen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Marketing in verschiedenen Unternehmen und Agenturen.

Polizeipräsident Volker Kluwe freut sich auf die Zusammenarbeit mit seiner neuen Kommunikationschefin und ist sich sicher: "Kerstin Kornettka verfügt über ein breitgefächertes Erfahrungswissen in den Bereichen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Davon wird die Behörde in punkto Pressearbeit sicher profitieren können." /schie, st

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell