POL-H: Warnhinweis! Diebe sind mit Geldwechseltrick erfolgreich

Neustadt: In den letzten zwei Wochen ist es in der neustädter Kernstadt zu bislang sechs Fällen des sogenannten Geldwechseltricks gekommen, bei denen die Täter insgesamt etwa 950 Euro erbeutet haben.

Die vorerst letzte Tat ereignete sich heute (03.02.2017) gegen 11:45 Uhr in einem Parkhaus an der Kleinen Wallstraße. Eine 72 Jahre alte Frau hatte gerade ihr Auto abgestellt und ging zum Parkscheinautomaten, um dort ein Ticket zu holen. Dabei sprach sie ein Mann an und bat sie, einen Euro zu wechseln. Die Seniorin öffnete daher das Münzfach ihrer Geldbörse und zeigte dem Unbekannten, dass sie nicht genug Wechselgeld dabei hatte. Dieser griff jedoch in das Fach, entnahm aus diesem zwei Fünfcentstücke und behielt die Münzen mit dem Einverständnis der 72-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Einige Minuten später bemerkte die Frau, dass 100 Euro aus ihrem Portemonnaie fehlten und erstatte Anzeige.

Der deutsch mit Akzent sprechende Gesuchte ist zirka 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und hat ein fülliges Gesicht. Zur Tatzeit trug der Mann dunkle Kleidung.

Zeugen werden gebeten, Kontakt zum Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 aufzunehmen. /now, schie

Da es seit dem 25.01.2017 in Neustadt zu fünf ähnlichen Taten (davon ein versuchter Diebstahl) gekommen ist, rät die Polizei folgende Tipps zu beachten, um zukünftige Taten verhindern zu können:

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie auf der Straße von Fremden zum Geldwechseln aufgefordert werden. - Halten Sie zu den Personen deutlichen Abstand. - Lassen Sie sich beim Heraussuchen der Münzen in keinem Fall helfen. - Rufen Sie im Notfall um Hilfe, sodass Außenstehende auf die Situation aufmerksam werden. - Wählen Sie den Notruf 110, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt beziehungsweise sie Geschädigte einer Tat geworden sind.

Weitere Informationen finden Sie auf folgender Internetseite: www.polizei-beratung.de

