POL-H: Schwer verletzte Radfahrerin

Hannover (ots) - Am Mittwoch, 01.02.2017, kurz vor 22:00 Uhr, ist eine 55-jährige Radlerin am Altenauer Weg (Hannover-Burg) von einem Opel Corsa angefahren und dabei schwer verletzt worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war eine 33-Jährige gestern Abend mit ihrem PKW zunächst auf dem Vinnhorster Weg in Richtung Haltenhoffstraße unterwegs gewesen. An der Einmündung zum Altenauer Weg bog sie mit ihrem Opel Corsa nach rechts ab und beabsichtigte dann unmittelbar anschließend nach links auf ein Tankstellengelände zu fahren. Beim Abbiegen übersah die 33-Jährige offensichtlich die ihr entgegenkommende und bevorrechtigte Radfahrerin. Bei der Kollision zog sich die 55-Jährige schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen transportierte sie zur stationären Aufnahme in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. /st, schie

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell