POL-H: Nordstadt: 41-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Hannover (ots) - Heute Morgen, 24.01.2017, kurz vor 08:30 Uhr, haben Polizeibeamte einen 41 Jahre alten Mann in einem Mehrfamilienhaus an der Haltenhoffstraße festgenommen. Er steht im Verdacht, unmittelbar zuvor einer 46-Jährigen lebensgefährliche Stichverletzungen zugefügt zu haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein Nachbar die Polizei alarmiert, nachdem er von einem Handwerker auf die Hilferufe einer Frau in einer Erdgeschosswohnung (Hochparterre) des Hauses aufmerksam gemacht worden war. Als die Beamten vor dem Gebäude eintrafen, sahen sie durch ein geöffnetes Fenster, wie der 41 Jahre alte Mann mit einem Messer die Frau attackierte. Daraufhin setzten sie Pfefferspray gegen ihn ein. Im weiteren Verlauf wurde die 46-Jährige von den Polizisten aus dem Fenster gezogen und von einem Rettungswagen mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik transportiert - ihr Zustand ist mittlerweile stabil.

Den mutmaßlichen Täter, bei dem es sich um den ehemaligen Lebensgefährten der Frau handelt, nahmen die Beamten im Anschluss in der Wohnung fest. Überprüfungen ergaben, dass er offenbar vor der Tat ein Fenster eingeschlagen hatte und so in die Räumlichkeiten gelangt war. Dort überraschte er die Frau und fügte ihr mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zu.

Nun ermittelt die Kripo gegen ihn wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Gegenwärtig prüft die Staatsanwaltschaft Hannover, ob der Festgenommene morgen einem Haftrichter vorgeführt werden soll. /now, st

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell