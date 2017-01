POL-H: Nachtragsmeldung Springe: Feuer in Zimmer einer Wohngruppe - Ursache geklärt

Hannover (ots) - Das Feuer, durch das am Freitagvormittag (20.01.2017) ein Zimmer in einer Wohngruppe an der Kantstraße ausgebrannt ist, ist durch einen technischen Defekt verursacht worden.

Ein 33 Jahre alter Bewohner war durch das Piepen eines Rauchmelders auf das Feuer im Zimmer eines 58-Jährigen aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr alarmiert.

Trotz schnellen Löscherfolgs brannte das Zimmer des nicht anwesenden Mannes nahezu komplett aus. Durch den Rauchgasniederschlag waren auch die weiteren zu der Wohnung gehörenden Zimmer vorerst unbewohnbar, Personen wurden nicht verletzt (wir haben berichtet).

Ihren heutigen Untersuchungen zufolge gehen die Ermittler des Brandkommissariats von einem technischen Defekt im Bereich einer Mehrfachsteckdose als Ursache für das Feuer aus.

Der entstandene Schaden wird durch die Polizei auf 30 000 Euro geschätzt. Die Wohnung bleibt zunächst nicht bewohnbar. /zim, st

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/3540592

