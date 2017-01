POL-H: Die Kripo warnt erneut vor Trickdieben - "Falsche Polizeibeamte" erbeuten Geld

Hannover (ots) - Aufgrund eines aktuellen Trickdiebstahls im Leunisweg, im hannoverschen Stadtteil Kirchrode, bei dem die Täter 8 000 Euro erbeutet haben, rät die Polizei:

Machen Sie am Telefon keine Angaben zu ihren Vermögensverhältnissen, Kontoverbindungen oder anderen persönlichen Daten - Polizeibeamte erfragen personenbezogene Daten nie am Telefon!

Gehen Sie in keinem Fall auf Geldforderungen oder die Übergabe von Wertgegenständen ein!

Überprüfen Sie sorgfältig Polizeiausweise und fragen im Zweifel bei ihrer örtlichen Dienststelle nach. Lassen Sie keine Fremden in ihr Haus bzw. ihre Wohnung!

Setzen Sie sich mit ihrer örtlichen Dienststelle in Verbindung, wenn Sie einen Anruf von einem mutmaßlichen Polizisten erhalten haben oder wählen Sie den Notruf!

Was war passiert:

Am vergangenen Freitagmorgen, 20.01.2017, gegen 09:30 Uhr, hat eine ältere Dame einen Anruf von einem "vermeintlichen Polizeibeamten" erhalten. Er berichtete von einem Einbruch in der Nachbarschaft und forderte die Seniorin auf, sich mit der "Kriminalpolizei" unter einer ihr vorgegebenen Rufnummer in Verbindung zu setzen.

Daraufhin rief die gutgläubige ältere Dame bei den "falschen Beamten" zurück. Bei diesem Telefonat erläuterte ihr ein falscher Polizist, dass Täter ihre Bankunterlagen erlangt hätten und sie ihr gesamtes Geld von der Bank abheben solle. Dieses würde im Verlauf des Abends von der Polizei, zu ihrer Sicherheit, abgeholt werden. Die Seniorin folgte den Anweisungen und deponierte das Geld in einer roten Plastiktüte auf dem Bürgersteig vor dem Mehrfamilienhaus. Gegen 19:30 Uhr holte eine Frau, die mit einem halblangen Mantel sowie einer Strickmütze bekleidet war, dieses ab und konnte unerkannt entkommen.

Nun sucht die Kripo Zeugen Hinweise geben können. Diese nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511 109-5555 entgegen. /has, st

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell