POL-H: Bundesautobahn (BAB) 2: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Hannover (ots) - Auf der BAB 2 zwischen den Anschlussstellen Bad Nenndorf und Lauenau ist es am frühen Donnerstagabend, 19.01.2017, gegen 18:10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Frauen sind dabei leicht und eine schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 76-Jährige mit ihrem Opel Corsa auf dem Hauptfahrstreifen der BAB 2, aus Hannover kommend, in Richtung Dortmund unterwegs gewesen. Zwischen den Anschlussstellen Bad Nenndorf und Lauenau geriet sie aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug nach rechts auf den Standstreifen und prallte dort ungebremst auf einen stehenden Sattelzug eines 50-Jährigen, der zuvor einen Reifenplatzer hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel Corsa der Seniorin zurück auf den mittleren Fahrstreifen geschleudert. Zeitgleich befuhr eine 67 Jahre alte Frau mir ihrer 56-jährigen Beifahrerin in einem Skoda Octavia die mittlere Spur, die dem Opel Corsa nicht mehr ausweichen konnte. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Durch den Unfall wurde die 76-jährige Verursacherin schwer verletzt. Sie kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Fahrerin des Skoda sowie ihre Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme mussten zwei Fahrstreifen der BAB 2 in Richtung Dortmund für zirka vier Stunden gesperrt werden, es kam zu erheblichen Behinderungen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 12 000 Euro. /has, now

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell