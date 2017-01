POL-H: Zeugenaufruf! Duo versucht hochwertigen Geländewagen zu stehlen - Ein mutmaßlicher Täter festgenommen

Hannover (ots) - Polizeibeamte haben in der Nacht zu heute, 17.01.2017, kurz vor 02:00 Uhr, einen 29-Jährigen in der Eilenriede festgenommen. Er steht im Verdacht, kurz zuvor mit einem Komplizen versucht zu haben, einen Geländewagen am Kärntner Platz (Waldhausen) zu entwenden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die 21-jährige Tochter der Fahrzeughalterin gegen 01:15 Uhr Geräusche vor dem Wohnhaus gehört und bei einer Nachschau zwei Personen, von denen eine eine Sturmhaube trug, an dem Range Rover Geländewagen der Familie bemerkt - sie informierte ihre Mutter. Als die beiden Frauen zusammen vor dem Fenster die Situation beobachteten und dabei gegen die Scheibe klopften, wurden sie von dem Duo bemerkt, das daraufhin in Richtung einer Grünfläche flüchtete.

Die von der 47 Jahre alten Halterin alarmierten Beamten trafen einige Zeit später in unmittelbarer Nähe (Hildesheimer Straße/Waldhausenstraße) auf einen Mann, auf den die Personenbeschreibung der beiden Frauen passte und der in die Eilenriede lief. Nach einer kurzen Verfolgung konnten sie den 29-jährigen Hannoveraner auf einem Fußweg im Stadtwald festnehmen.

Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige, zusammen mit seinem Komplizen, auf bislang unbekannte Weise die Fahrertür des hochwertigen Geländewagens geöffnet hatte, offensichtlich um das Fahrzeug zu stehlen. Da gegen den Festgenommenen in anderer Sache ein Haftbefehl vorlag, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der flüchtige Mittäter ist zirka 1,70 Meter groß, schlank und trug zur Tatzeit dunkle Kleidung sowie eine dunkle Sturmhaube mit ovalen Sehschlitzen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 109-5555 in Verbindung zu setzen. /now, schie

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell