POL-H: Unfall bei Flucht vor der Polizei - 29-Jähriger festgenommen

Hannover (ots) - Polizeibeamte haben gestern Abend (11.01.2017), gegen 23:00 Uhr, einen 29 Jahre alten BMW-Fahrer auf dem Messeschnellweg festgenommen. Dieser hat zuvor in Begleitung eines bislang unbekannten Beifahrers auf der Marienstraße (Südstadt) die Haltezeichen einer zivilen Funkstreife missachtet und ist anschließend geflüchtet.

Gegen 22:45 Uhr war die Streife auf der Marienstraße unterwegs und wollte den mit zwei Insassen besetzten, vor ihr fahrenden BMW kontrollieren. Zu diesem Zweck gaben die Beamten dem Fahrer ein optisches Anhaltezeichen.

Nachdem dieses ignoriert worden war, setzte der BMW seine Fahrt unter fortgesetzter Missachtung von Anhaltezeichen mittels Blaulicht und Lichthupe fort. Mit zunehmender Geschwindigkeit fuhr er dabei über die Hans-Böckler-Allee und bog schließlich auf den Messeschnellweg in Richtung Messe ab.

Auf diesem geriet der Wagen im Bereich des Seelhorster Kreuzes ins Schleudern, prallte in die Mittelschutzplanke und blieb entgegengesetzt zur Fahrtrichtung stehen.

In diesem Moment stiegen beide Fahrzeuginsassen aus und flüchteten zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Um auf sich aufmerksam zu machen, gab ein 38 Jahre alter Polizeikommissar bei seiner Verfolgung zwei Signalschüsse in das Erdreich ab.

Schließlich gelang es den Beamten, den 29-jährigen, mutmaßlichen Fahrer des BMW vorläufig festzunehmen, während der Beifahrer flüchten konnte.

Im Rahmen weiterer Überprüfungen stellten die Beamten fest, dass der 29-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Ermittlungen zur Identität des Beifahrers dauern an.

Gegen den Fahrer ermittelt die Polizei jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verkehrsunfallflucht. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer ambulanten Behandlung in einer Klinik - er hatte sich bei dem Unfall leicht verletzt - wieder entlassen./ schie, now

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell