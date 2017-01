POL-H: Nachtragsmeldung Auseinandersetzung am Hauptbahnhof - Drei Festnahmen und zwei Verletzte

Hannover (ots) - Gestern Abend, 08.01.2017, kurz vor 19 Uhr, hat es an der Rundestraße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zweier Familienclans gegeben. Dabei haben zwei Männer (27 und 28 Jahre) Stichverletzungen davongetragen. Darüber hinaus hat die Polizei drei Tatverdächtige (20, 26 und 28 Jahre) festgenommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten die Streitigkeiten zunächst in einem Cafe im Hauptbahnhof begonnen und sich dann im weiteren Verlauf an die Rundestraße verlagert. Dort eskalierte der Streit zwischen den Männern der beiden Großfamilien. Bei der Auseinandersetzung erlitten die 27 und 28 Jahre alten Opfer Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers. Die zwei Verletzten kamen mit Rettungswagen in Kliniken. Der 28-Jährige, dessen Zustand zunächst akut lebensbedrohlich war, ist mittlerweile stabil. Der 27-Jährige wurde nach einer stationären Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Zwei 28- und 20-jährige Tatverdächtige, die zunächst geflüchtet waren, konnten kurz darauf im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Aufgrund von weiterführenden Ermittlungen erfolgte gegen 23:50 Uhr dann die Festnahme eines dritten mutmaßlichen Täters (26 Jahre). Die genauen Hintergründe zu der Auseinandersetzung sind momentan noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an. Für den heutigen Nachmittag ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover eine Vorführung beim Haftrichter geplant. /pfe, st

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell