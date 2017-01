POL-H: Garbsen: Mieterin erleidet Kohlenmonoxidvergiftung

Hannover (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Sonntag, 08.01.2017, in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Im Hespe (Berenbostel) zu einem Austritt von Kohlenmonoxid (CO) gekommen, wodurch eine 52 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt worden ist.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen alarmierte eine 50-jährige Bekannte gegen 20:30 Uhr die Rettungskräfte, nachdem sie die Frau leblos in ihrem Wohnzimmer aufgefunden hatte. Beim Eintreffen der Sanitäter löste bereits im Treppenhaus und später auch in der Wohnung ein CO-Warnmelder aus. Die 52 Jahre alte Bewohnerin wurde mit einem Krankenwagen zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik transportiert - sie schwebt aktuell in Lebensgefahr. Ihre Freundin sowie die Rettungssanitäter blieben unverletzt.

Noch am Abend hat die Polizei die Ermittlungen in der Wohnung aufgenommen. Derzeit ist nicht bekannt, wie es zu dem Kohlenmonixidaustritt in den Räumlichkeiten gekommen ist, die Untersuchungen dauern an. /now, st

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell