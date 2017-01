POL-H: Nachtragsmeldung! Fünf Schwerverletzte bei Auseinandersetzung

Hannover (ots) - An der Helmstedter Straße im hannoverschen Ortsteil Döhren ist es am Donnerstagabend, 06.01.2017, gegen 21:30 Uhr, zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen (wir haben berichtet). Bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung sind vier Männer (41, 38, 36 und 25 Jahre alt) und eine Frau (23 Jahre alt) durch Messer schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine derzeit unbekannte Anzahl von Personen - offenbar alle einer Familie zugehörig - vor einem Mehrfamilienhaus an der Helmstedter Straße aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten. Im weiteren Verlauf eskalierte der Konflikt, sodass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Verwendung von Messern kam. Vier Männer und eine Frau erlitten dabei schwere Verletzungen und kamen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Bei dem 36-Jährigen bestand zunächst Lebensgefahr - sein Zustand ist mittlerweile jedoch stabil.

Zwei Tatverdächtige (36 und 25 Jahre alt) wurden vorläufig festgenommen. Gegen die mutmaßlichen Täter ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Sie sollen heute einem Richter vorgeführt werden. Weitere Details, insbesondere die Hintergründe zum Streitauslöser, sind derzeit unklar. Die Ermittlungen dauern an. /has, schie

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell