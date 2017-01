POL-H: Landesstraße (L) 422: 27-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Hannover (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist heute Nachmittag, gegen 15:35 Uhr, ein 27 Jahre alter Mann mit seinem Citroen auf der L 422 zwischen Gestorf und Eldagsen (Springe) nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer hat sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zugezogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 27-Jährige mit seinem Wagen auf der L 422, von Gestorf kommend, ich Richtung Eldagsen unterwegs gewesen. Nach Aussagen der Fahrer von zwei vor dem Berlingo fahrenden PKW sei das Fahrzeug auf gerader Strecke zunächst ausgeschert, als wolle es überholen, dann jedoch ohne erkennbaren Grund plötzlich nach links von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Straßenbaum geprallt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in eine Klinik. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 10 000 Euro. Die L 422 war in Höhe der Unfallstelle bis zirka 18:15 Uhr voll gesperrt. Es kam zu Behinderungen./ schie

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell