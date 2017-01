POL-H: Bundesautobahn (BAB) 2: Ein leicht Verletzter und mehrstündige Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Hannover (ots) - Heute Morgen, 03.01.2017, kurz vor 06:00 Uhr, sind bei einem Auffahrunfall zweier LKW auf der BAB 2 (Fahrtrichtung Berlin) zwischen den Anschlussstellen (AS) Garbsen und Herrenhausen eine Person leicht verletzt und in der Folge vier weitere PKW beschädigt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 57-Jähriger mit seinem LKW Scania mit Anhänger auf der BAB 2 in Richtung Berlin unterwegs gewesen. Aufgrund eines Reifenschadens musste er sein Gespann kurz hinter der AS Garbsen auf dem Seitenstreifen abstellen - er sicherte sein Fahrzeug ab und verständigte einen Pannenservice. Zirka 30 Minuten später bemerkte ein 45 Jahre alter Mann - er befuhr mit seinem Scania Tanklastzug den Hauptfahrstreifen - offensichtlich die Situation zu spät und prallte mit der rechten Fahrzeugfront gegen den stehenden LKW.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte der Tankwagen auf den mittleren Fahrstreifen und kollidierte dort seitlich mit dem Toyota einer 38-Jährigen.

Im weiteren Verlauf ereignete sich auf dem linken Überholfahrstreifen ein zweiter Auffahrunfall: Eine Audi-Fahrerin (54 Jahre alt) musste aufgrund der auf der Fahrbahn liegenden Trümmerteile bremsen. Dies bemerkte eine 29-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Mazda auf. Darüber hinaus wurde ein weiterer PKW beim Überfahren von Fahrzeugteilen beschädigt.

Der 45-jährige Fahrer des Tanklastzuges zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu - ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. Die restlichen Personen blieben unverletzt. Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Gesamtschaden auf 71 000 Euro. Aufgrund von Bergungsarbeiten musste die BAB 2 in Richtung Berlin bis etwa 10:15 Uhr voll gesperrt werden, es kam zu Behinderungen. /now, st

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell